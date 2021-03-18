18.03.2021

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В онлайн-магазине Microsoft проходит распродажа со скидками до 90%

Microsoft

В сервисе цифровой дистрибуции компании Microsoft проходит новая распродажа — десятки тайтлов сбросили от базовых цен до 90%.

Некоторые интересные предложения:

  • Battlefield 1 — 7,99 долларов (-60%);
  • FIFA 21 — 29,99 долларов (-50%);
  • Final Fantasy XV: Royal Edition — 17,49 долларов (-50%);
  • Deus Ex: Mankind Divided — 4,49 долларов (-85%);
  • Just Cause 4: Reloaded — 9,99 долларов (-75%);
  • Life is Strange 2 — 12,78 долларов (-60%);
  • Marvel’s Avengers — 29,99 долларов (-50%);
  • Titanfall 2 — 3,99 долларов (-80%).

Ознакомиться с полным списком предложений можно по этой ссылке. Акция завершится 23 марта.

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