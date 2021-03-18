В онлайн-магазине Microsoft проходит распродажа со скидками до 90%

В сервисе цифровой дистрибуции компании Microsoft проходит новая распродажа — десятки тайтлов сбросили от базовых цен до 90%.

Некоторые интересные предложения:

Battlefield 1 — 7,99 долларов (-60%);

FIFA 21 — 29,99 долларов (-50%);

Final Fantasy XV: Royal Edition — 17,49 долларов (-50%);

Deus Ex: Mankind Divided — 4,49 долларов (-85%);

Just Cause 4: Reloaded — 9,99 долларов (-75%);

Life is Strange 2 — 12,78 долларов (-60%);

Marvel’s Avengers — 29,99 долларов (-50%);

Titanfall 2 — 3,99 долларов (-80%).

Ознакомиться с полным списком предложений можно по этой ссылке. Акция завершится 23 марта.