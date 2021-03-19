В новой версии Telegram появились голосовые чаты: миллионы слушателей, запись эфиров, инструменты для организаторов и другие нововведения

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. В новой версии главным новшеством стали голосовые чаты 2.0.

Голосовые чаты появились в группах Telegram в декабре 2020 года. С сегодняшнего дня их можно создавать также и в каналах, а количество слушателей теперь не ограничено. Кроме этого, голосовые чаты теперь можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии, слушатели могут поднимать руку для участия в обсуждении, а спикеры — подключаться к чату от имени своих каналов.

Голосовые чаты без ограничений

Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей.

Чтобы создать голосовой чат, перейдите в профиль любого канала или группы, где являетесь администратором, нажмите на (⋮) или (⋯) и выберите «Начать голосовой чат».

Запись эфиров

Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы могут включить запись чата.

После остановки записи, аудиофайл будет размещен в вашем чате «Избранное». Участники могут узнать о том, что чат записывается, по красной точке рядом с его названием.

Поднятие руки

Если слушателю не разрешено участвовать в обсуждении в качестве спикера, он может «поднять руку», чтобы попросить администраторов чата дать ему слово.

Ссылки для спикеров и слушателей

Теперь администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей — приглашенным спикерам не придется ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

Участие от имени канала

Присоединиться к голосовому чату в канале можно не только от собственного имени, но и от имени одного из своих каналов. Таким образом публичные деятели и знаменитости могут избежать нежелательного внимания к своему личному аккаунту.

Среди других нововведений — возможность быстро отменить ошибочную пересылку, в том числе выбрать другой чат, длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где пользователь остановился.