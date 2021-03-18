В МТСВТ назначен советник по коммуникации со СМИ и связям с общественностью

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев назначил нового советника.

Советник Байрамов Рашад Байрам оглу будет выполнять функции по эффективному установлению коммуникации со СМИ и связей с общественностью.

Рашад Байрамов родился в 1979 году.

В период с 1995 по 2001 год обучался в Азербайджанском университете языков, где получил степени бакалавра и магистра по специальности «Английский язык».

В 2004 году получил степень магистра по коммуникации и медиа-технологиям в Рочестерском технологическом институте (США).

В 2019-2020 годах изучал реализацию стратегий в Школе бизнеса Фукуа Университета Дьюка (США).

Свою трудовую деятельность Р.Байрамов начал в 2001 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве помощника по связям со СМИ и политическим вопросам.

С 2004 года продолжил карьеру в компании ВР, где занимал различные должности. В 2011-2018 годах был заведующим отделом иностранных дел компании ВР, а в 2018-2021 годах — заведующим отделом трансформации и модернизации по региону Азербайджан-Грузия-Турция.

С 2016 года Рашад Байрамов читает лекции и семинары на тему эффективной коммуникации в ряде международных образовательных учреждений и центров, включая Университет ADA, Университет Коч и Академию лидерства Ближнего Востока.