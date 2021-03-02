В Instagram появилась новая функция Live Rooms

Команда социальной сети Instagram объявила о запуске нового инструмента под названием Live Rooms.

Новая функция позволит автору добавлять до трех человек в прямые трансляции. Ранее стримить можно было только в паре с одним человеком.

«Instagram надеется, что благодаря этому обновлению на платформе появится больше креативных форматов, таких как ток-шоу, подкасты и джем-сейшны. Спикеры также смогут проводить более увлекательные серии вопросов и ответов или просто хорошо проводить время, общаясь со своими друзьями», отмечают разработчики социальной сети.

Подписчики участников Live Rooms смогут наблюдать за происходящим, получив соответствующее уведомление. Функция в скором времени станет доступна глобально.