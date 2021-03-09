В Google TV запустили детские профили

Компания Google объявила о запуске новой функции для Google TV — профили для детей. Это еще один шаг в направлении полноценной поддержки профилей для разных пользователей на одном устройстве.

Родители смогут добавить профиль с указанием имени и возраста каждого ребенка или добавить новую учетную запись. Также они могут выбрать, какие приложения доступны в детском профиле, делится фильмами и сериалами из семейной библиотеки Google Play.

Можно установить ограничение по времени просмотра и время отхода ко сну. Детские профили имеют яркие цвета и забавные иллюстрации. При желании можно настроить фон, выбрав тему с множеством доступных опций. В ближайшие недели также будет представлена возможность создания аватара.

Детские профили для Google TV начнут распространяться для пользователей в США в течение марта. Международный запуск ожидается в ближайшие месяцы.