В Google Maps появилась AR-навигация в помещениях

Функция Live View в сервисе Google Maps была впервые запущена для Android и iPhone в 2019 году, но изначально была ограничена только улицами. Новая функция AR-навигация Live View работает внутри больших зданий. Она накладывает цифровые маркеры поверх реального мира, чтобы указать направления.

Например, если вы находитесь в аэропорту, на вокзале или в торговом центре, просто укажите то что вы ищете в Google Maps, а маркеры будут направлять вас стрелками и другими цифровыми индикаторами.

Новая функция уже доступна в различных торговых центрах Чикаго, Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Ньюарка, Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Калифорнии и Сиэтла. В ближайшие месяцы она также будет запущена в аэропортах, торговых центрах и транзитных станциях в Токио и Цюрихе. Со временем перечень городов и стран будет расширен.