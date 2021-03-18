В Google Chrome появилась поддержка субтитров в режиме реального времени

В свежей версии веб-браузера Google Chrome 89 появилась поддержка субтитров в режиме реального времени. Новая система распознает и показывает текст из любых аудио- и видеоматериалов, открытых в браузере, пишет XDA Developers. Ранее ее можно было активировать только через меню экспериментальных опций. Система работает на базе машинного обучения, а все субтитры генерируются автоматически.

Уточняется, что функцию можно включить в настройках браузера в разделе «Дополнительно», выбрав пункт «Специальные возможности» и активировать опцию «Автоматические субтитры». В случае проблем потребуется перезапустить браузер.

На данный момент известно, что новая функция доступна только на английском языке и отлично работает на YouTube, Disney+ и индийском сервисе Hotstar.