В Epic Games Store началась раздача очередного проекта — мрачное фантастическое приключение The Fall.

The Fall – игра рассказывает об искусственном интеллекте ARID, который управляет боевым костюмом, чтобы спасти находящегося в нем человека, потерявшего сознание. Игроки будут решать головоломки и сражаться с противниками.



Игру можно забрать до 25 марта. Через неделю в Epic Games Store станет бесплатной Creature in the Well.