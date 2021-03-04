В Epic Games Store началась раздача стратегии Wargame: Red Dragon

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать Wargame: Red Dragon.

Wargame: Red Dragon – военная стратегия в реальном времени о противоборстве западных стран и государств коммунистического блока в 1931 году. В игре доступны войска 17 стран и 1450 разных боевых единиц.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Раздача Wargame: Red Dragon в EGS планировалась еще в ноябре прошлого года, но выход игры в магазине тогда отложили.

Забрать проект можно до 11 марта. На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет Surviving Mars — экономическая стратегия о колонизации Марса.