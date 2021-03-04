04.03.2021

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В Epic Games Store началась раздача стратегии Wargame: Red Dragon

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. На этот раз бесплатно можно забрать Wargame: Red Dragon.

Wargame: Red Dragon – военная стратегия в реальном времени о противоборстве западных стран и государств коммунистического блока в 1931 году. В игре доступны войска 17 стран и 1450 разных боевых единиц.

Раздача Wargame: Red Dragon в EGS планировалась еще в ноябре прошлого года, но выход игры в магазине тогда отложили.

Забрать проект можно до 11 марта. На следующей неделе бесплатной в Epic Games Store станет Surviving Mars — экономическая стратегия о колонизации Марса.

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