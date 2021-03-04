В десктопной версии WhatsApp стала доступна поддержка голосовых и видеозвонков

Тестирование голосовых и видеозвонков в десктопной версии WhatsApp началось еще осенью прошлого года. Теперь разработчики мессенджера объявили, что возможность совершать голосовые и видеозвонки через приложение WhatsApp для компьютеров с Windows 10 и macOS стала доступна всем пользователям.

На данном этапе поддерживаются только индивидуальные звонки. В будущем планируется добавить групповые аудио- и видеозвонки.

Отмечается, что голосовые и видеозвонки в WhatsApp защищены сквозным шифрованием.

«Аудио- и видеозвонки защищены сквозным шифрованием, поэтому WhatsApp не может прослушать или просмотреть их, вне зависимости от того, звоните вы с смартфона или с компьютера», — говорится в сообщении разработчиков.

Кроме того, WhatsApp на ПК стал удобнее: теперь приложение работает в портретной и альбомной ориентации, в автономном окне с изменяемыми размерами и всегда находится поверх остальных окон.