В дата-центре крупнейшего облачного провайдера OVH в Страсбурге произошел пожар

В дата-центре облачного провайдера OVH в Страсбурге (Франция) произошел пожар, сообщает securitylab. Никто из сотрудников компании не пострадал.

OVH — крупнейший хостинг-провайдер в Европе и третий по величине в мире. OVH предоставляет услуги выделенных серверов, общего и облачного хостинга, регистрации доменов и VoIP телефонии.

В результате инцидента несколько центров обработки данных были выведены из строя, что повлияло на работу web-сайтов по всему миру. Основатель компании OVH Октав Клаба (Octave Klaba) сообщил, что возгорание произошло в дата-центре SBG2. Огонь уничтожил SBG2, а часть SBG1 разрушена.

«У нас серьезный инцидент в SBG2. В здании возник пожар. Пожарные немедленно прибыли на место происшествия, но не смогли справиться с возгоранием в SBG2. Здание было изолировано, что повлияло на все службы в SGB1-4. Мы рекомендуем активировать план аварийного восстановления. SBG4 не пострадал в результате пожара», — скзал Клаба.

В список пострадавших клиентов OVH входит компания Bad Packets, занимающаяся разведкой киберугроз, шахматный интернет-сервер Lichess.org, криптовалютная биржа Deribit, программное обеспечение для шифрования «на лету» VeraCrypt, новостной портал eeNews Europe и другие компании.