В 2020 году «Лаборатория Касперского» вновь чаще других конкурентов получала наивысшие оценки в независимых тестах

В течение 2020 года решения «Лаборатории Касперского» 50 раз оказались в тройке лидеров по результатам 62 независимых тестирований защитных технологий, в том числе 45 раз заняли первые места. Восьмой год подряд продукты компании оказываются в ТОП-3 чаще конкурирующих.

Показатель ТОП-3 отражает общее количество баллов, набранное каждым из более чем 80 производителей защитных решений по итогам наиболее серьёзных независимых тестов и обзоров. Каждый вендор получает оценку, соответствующую количеству занятых первых трёх мест в каждом из тестов, в которых принимали участие его решения в течение 2020 года. Эта оценка намного более показательна, чем разовый успех отдельных продуктов в отдельно взятых тестах.

2020 год ознаменовался для компании новыми выдающимися показателями. Так, лаборатория AV-Comparatives в шестой раз отметила наградой «Продукт года» флагманское решение для защиты домашних пользователей — Kaspersky Internet Security. Также оно показало наилучшие результаты в тесте Advanced Threat Protection и было удостоено ежегодной награды ATP Gold 2020 второй раз подряд. Кроме того, решение достигло максимальных значений суммарного рейтинга Total Accuracy Rating среди всех участников четырёх ежеквартальных тестов SE Labs. Защитное решение для смартфонов Kaspersky Mobile Antivirus получило сертификат MRG Effitas за обнаружение 100% угроз в рамках тестирования Android 360.

Решения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security единственные трижды получили наивысшие оценки по комплексному показателю Total Accuracy Rating в тестах от SE Labs, проверяющих возможности продуктов защищать от целевых атак. Решение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса получило от SE Labs годовую награду «Лучший продукт для защиты корпоративных конечных устройств» (Best Enterprise Endpoint 2020). Она присуждается по результатам регулярных открытых тестирований, оценок и отзывов клиентов. NSS Labs также высоко оценила возможности Kaspersky Endpoint Security для бизнеса: оно эффективно отразило более 3600 атак, в том числе с использованием вредоносного ПО и эксплойтов и заслужило итоговый рейтинг АА, максимальный из достигнутых в 2020 году. Продукт Kaspersky Web Traffic Security в третий раз получил сертификат VBWeb от тестовой лаборатории VirusBulletin по результатам тестирования, в ходе которого он успешно заблокировал 650 эксплойтов.

Более 400 миллионов пользователей полагаются на отмеченные наградами решения «Лаборатории Касперского». С ноября 2019 по октябрь 2020 года защитные технологии компании отразили 666 809 967 атак с онлайн-ресурсов, а также распознали 173 335 902 вредоносных URL-адреса и заблокировали 33 412 568 вредоносных объектов. Решения «Лаборатории Касперского» справились с 549 301 атакой вымогателей и 668 619 попытками заражения вредоносными программами для кражи денег с банковских счетов.

«Мы стремимся как можно чаще участвовать в различных независимых качественных тестированиях. Гордимся, что наши решения регулярно демонстрируют высочайший уровень защиты от известных и новых угроз и при этом оказывают минимальное воздействие на производительность операционной системы. Кроме того, у них практически не случается ложноположительных срабатываний, — комментирует Антон Иванов, директор управления исследования угроз «Лаборатории Касперского». — Это относится ко всему нашему портфолио — от продуктов для защиты домашних ПК и ноутбуков до решений для обеспечения кибербезопасности крупных организаций и промышленных предприятий».

Узнать больше о методологии и процессе тестирования, а также посмотреть полный список участников ТОП-3 можно на сайте: https://www.kaspersky.ru/top3.