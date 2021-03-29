Успешное внедрение гиперконвергентных решений Dell EMC VxRail в Международном Банке Азербайджана

Вот уже несколько десятилетний информационные технологии (IТ) лежат в основе практически всех аспектов успешного функционирования современного предприятия. А гибкая, надежная и безопасная IТ-инфраструктура существенно помогает организации добиться поставленных целей и получить конкурентное преимущество на рынке.

Задавшись вопросом об актуальности и надежности существующей IТ-инфраструктуры, специалисты Международного Банка Азербайджана (МБА) пришли к выводу, что основное вычислительное оборудование Банка морально и физически устарело, а возможности его обновления уже исчерпаны. И на повестку дня был вынесен вопрос о замене оборудования таким образом, чтобы оно отвечало современным тенденциям и трендам, а также имело неограниченные возможности для последующей модернизации и каскадного увеличения вычислительных мощностей.

Взяв за основу тот факт, что в МБА на данный момент функционирует более 100 виртуальных машин, которые используются для поддержки продуктивной среды, и они должны были быть перемещены на новое оборудование, компания ULTRA Technologies решила предложить соответствующее требованиям заказчика гиперконвергентное решение. Банку было представлено несколько предложений от разных производителей, но благодаря уникальным технологиям Dell EMC, решение VxRail стало победителем, так как у него есть некоторые технические особенности, которыми ближайшие конкуренты пока не обладают.

Что же представляет собой гиперконвергентная инфраструктура? Гиперконвергентная инфраструктура (HCI) — это единая программно-определяемая система, которая сочетает в себе все элементы традиционного ЦОД: хранилище, вычислительные ресурсы, сеть и средства управления. Таким образом, это интегрированное решение на базе ПО и серверов x86 с успехом заменяет дорогое специализированное оборудование и дает возможность упростить среду ЦОД и улучшить его масштабируемость.

Анар Годжаев, заместитель руководителя департамента по инфраструктуре и операциям МБА, поделился опытом внедрения программно-аппаратного комплекса VxRail и результатами его работы.

— В процессе обновления инфраструктуры банк начал рассматривать новые передовые инструменты, так как вариант «апгрейда» текущей инфраструктуры не принес бы нам желаемого результата. Основными требованиями к новой инфраструктуре, помимо высокой производительности, были также практически неограниченное масштабирование, возможность строить интегрированную инфраструктуру под разные задачи, объединяя их в рамках единой облачной инфраструктуры без необходимости дробить единое решение и при этом обеспечить высокую производительность. Чтобы получить желаемое, банк и начал рассматривать гиперконвергентные решения (HCI).

Использование гиперконвергентной инфраструктуры значительно упрощает и автоматизирует управление инфраструктурой, а также во много раз ускоряет предоставление запрошенных ресурсов.

HCI фактически становится частью программно-определяемого дата-центра — современного ЦОД, в котором настройка оборудования максимально автоматизирована, а управление всеми элементами инфраструктуры осуществляется централизовано.

Многолетний удачный опыт сотрудничества с компанией ULTRA Technologies, наличие профессиональной обученной команды инженеров и их опыт в реализации и развертывании инновационных решений стал основным критерием при выборе партнера-интегратора в построении гиперконвергентной инфраструктуры в нашем банке. Результат превзошел наши ожидания. После внедрения VxRail у нас существенно сократилось время развертывания новых систем, а производительность некоторых задач увеличилась в разы.

А в целом, благодаря реализации этого решения в тесном сотрудничестве с корпорацией Dell и компанией ULTRA Technologies, мы получили искомое — максимально гибкую и масштабируемую ИТ инфраструктуру и решение, которое поможет повысить качество услуг, предоставляемых Международным Банком Азербайджана.