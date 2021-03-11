Ушел из жизни изобретатель аудиокассет и компакт-дисков Лодевейк Оттенс

Нидерландский изобретатель и инженер Лодевейк «Лу» Оттенс (Lodewijk «Lou» Ottens), ушел из жизни 6 марта на 95 году жизни, сообщает новостное агентство NRC Handelsblad. Он скончался у себя дома, в кругу семьи, в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов. Причины смерти не уточняются.

Именно Лу Оттенс, работая в компании Philips, изобрел пленку для аудиокассеты в качестве носителя и саму кассету как формат. Затем он возглавил разработку компакт-дисков.

Оттенс с юных лет интересовался техникой. Еще во время немецкой оккупации он самостоятельно построил радио, чтобы вместе с родителями слушать запрещенные радиостанции. После освобождения страны он получил образование инженера и в 1952 году начал работать на бельгийской фабрике Philips в Хассельте. В 1960 году он возглавил отдел разработки новых продуктов. Под его руководством был разработан EL 3585, первый портативный магнитофон Philips (было продано более 1 млн. экземпляров этой модели).

Носитель, по мнению Оттенса, должен был спокойно помещаться в карман пиджака — именно это и определило габариты кассет. В 1963 году на Берлинской выставке электроники была представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой, разработанная Оттенсом. До начала 2000-х годов она оставалась одним из самых распространенных носителей информации на магнитной ленте. За все время по всему миру были проданы более 100 мрлд. аудиокассет. Трудно переоценить важность кассет для музыкальной культуры.

Начиная с 1972 года Оттенс работал в лаборатории NatLab, которая занималась разработкой более совершенного носителя. После некоторых экспериментов с аналоговым сигналом команда пришла к выводу, что достичь низкого уровня шума удастся только одним способом — в цифре с декодером, корректирующим ошибки. В 1980 году компания Philips заключила партнерство с Sony и представила стандарт компакт-диска.

Оттенс до конца жизни считал компакт-диски лучшим носителем: «Ничего не может сравниться со звучанием CD. У него нет ни шума, ни рокота, чего не скажешь о кассетах».

О своем вкладе в развитие аудиоиндустрии Оттенс отзывался скромно: всегда говорил, что это была коллективная работа. Он вышел на пенсию 1986 году.