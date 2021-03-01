Турция разработала гибридную ракету для доставки беспилотного аппарата на Луну
Турция разработала гибридную ракету, которую планируют использовать для миссии на Луну. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка.
Миссия будет реализована в два этапа: в 2023 и 2028 годах. В рамках первого этапа Анкара намерена доставить на Луну беспилотный космический аппарат.
«Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш аппарат будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты», — сказал министр.
На прошлой неделе Мустафа Варанк посетил несколько объектов компании Delta V Space Technologies Inc., которая с 2017 года работает в космической сфере. По его словам, компания разработала уникальную технологию гибридных двигателей. Также министр отметил, что представленная в начале февраля космическая программа страны направлена на то, чтобы вывести Турцию «в высшую лигу в космической сфере».
Отметим, что 9 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган представил национальную космическую программу Турции, состоящую из десяти пунктов. В ее рамках Анкара намерена построить собственный космодром и отправить в космос турецкого космонавта, запускать новые спутники для военных и гражданских нужд.
«Основная и самая важная миссия программы — первый контакт с Луной в год столетия нашей республики», — подчеркнул Эрдоган.