Tesla в режиме автопилота врезалась в полицейскую машину

Электромобиль Tesla Model Y, который двигаясь в режиме автопилота, врезался в неподвижно стоящую полицейскую машину в штате Мичигане (США).

Согласно сообщению полиции штата в Twitter Tesla Model Y врезалась в синий седан Dodge Charger офицера, когда полицейские фиксировали столкновение еще одного автомобиля с оленем в среду в 1:12 ночи по местному времени. Как подтвердил лейтенант Брайан Олексик (Brian Oleksyk) в электронном письме CNBC, полицейская машина была припаркована и частично стояла на правой полосе шоссе с включенными аварийными огнями.

Ни офицер, ни 22-летний водитель Tesla не получили никаких травм. По словам офицера, водитель сообщил, что машина двигалась в режиме автопилота. Авария произошла в округе Итон, расположенном примерно в 100 милях к северо-западу от Детройта.

Это уже второе столкновение с участием автомобиля Tesla в Мичигане за последнюю неделю. Электромобиль Tesla въехал под грузовик, при этом пассажиры сильно пострадали.

Столкновение стало еще одним в череде аварий с участием электрокаров компании, которые вызвали критику со стороны защитников безопасности транспортных средств и привели к началу расследований Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Официальные представители NHTSA на данное время отказываются комментировать эту аварию.

Ранее NHTSA открыла расследования более чем дюжины случаев столкновений, которые, как считалось, были связаны с передовыми системами помощи водителю Tesla «Автопилот» (входит в стандартную комплектацию всех новых электрокаров компании).