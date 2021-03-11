11.03.2021

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Теперь находить игры на Xbox на предпочитаемом языке стало еще проще

Microsoft Xbox

Корпорация Microsoft, после приобретения Bethesda, объявила, что теперь игроки могут найти подробную информацию о поддержке необходимого языка в игре. Microsoft хочет быть уверена, что каждый игрок сможет купить или загрузить продукт и не разочаруется после запуска.

Теперь в Microsoft Store на Xbox и в приложении Xbox Game Pass добавлен новый ярлык «Языки», который собирает информацию о трех элементах игры — интерфейсе, звуке и субтитрах.

Все подробности представлены на 27 языках, и теперь перед загрузкой известно, могут ли пользователи рассчитывать на дубляж, субтитры или хотя бы переведенное меню.

«Добавление языковых тегов в Microsoft Store на Xbox и в приложение Xbox Game Pass на консолях — важный шаг на пути к нашей цели, чтобы вы и ваши друзья чувствовали себя как дома, когда играете на Xbox».

А также, компания сообщила, что обеспечит более простой поиск предпочитаемых игр в ближайшее время.

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