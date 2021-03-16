Telegram разместил облигации на 1 млрд. долларов

Компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, впервые провела размещение долларовых облигаций. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Bloomberg.

В соответствии с данными, Telegram привлек 1 млрд. долларов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял 500 тыс. долларов, а номинал одной бумаги – 1 тыс. долларов. Облигации размещены до 2026 года, а первая выплата по ним намечена на сентябрь 2021 года.

Что касается цели размещения облигаций, по мнению экспертов она заключается в необходимости возврата денежных средств инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), запуск которой так и не состоялся.

Обязательства перед инвесторами составляют основную часть долга Telegram, который с учетом открытых кредитных линий в настоящее время составляет 625,7 млн. долларов. Погасить этот долг компания должна до 30 апреля 2021 года. Остальная часть средств, привлеченных в ходе размещения облигаций, будет потрачена на покупку оборудования для собственных нужд, оплату аренды, техподдержку и т.д.