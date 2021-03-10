TCL представила smart-телевизор с экраном Mini LED и 48 Мп камерой 3D ToF

Компания TCL сегодня представила флагманский smart-телевизор, получивший название X12 8K Mini LED Starlight Smart Screen.

В устройстве реализована система Mini LED, предусматривающая использование массива микроскопических светодиодов. В новом телевизоре задействованы 96 тыс. светодиодов, а количество зон регулировки составляет 1920. В результате, достигается возможность отображать яркие светлые оттенки и глубокий черный цвет одновременно.

Матрица, по оценкам производителя, является самой тонкой для экранов, изготовленных по технологии Mini LED. Производитель отмечает, что это достигнуто благодаря применению улучшенной технологии OD Zero Mini LED. Расстояние между платой подсветки и пиксельным экраном в обычных LED-телевизорах составляет порядка 20-30 мм. Технология OD Zero Mini позволяет достичь «нулевого расстояния» («zero distance»). В результате улучшений толщина корпуса ограничена в пределах 10 мм.

Диагональ 8K-экрана составляет 85 дюймов. Яркость достигает 2000 кд/м2, контрастность — 10 000 000:1. Панель охватывает 157% цветового пространства BT.709. В телевизоре используется технология Quantum Dot Pro.

Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, флеш-памяти — 128 Gb. Имеется аудиосистема Onkyo 5.1.2 Hi-Fi с восемью каналами, формирующая звучание кинотеатрального уровня. Телевизор оснащен 48 Мп камерой 3D ToF, позволяющая с высокой точностью распознавать жесты управления. Есть модули Wi-Fi 6 и NFC.

Сроки начала продаж новинки TCL не сообщается, но известна ориентировочная цена — около 15 тыс. долларов.