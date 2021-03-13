Стоимость биткоина превысила 60 тыс. долларов

Биткоин, самая популярная криптовалюта, продолжает уверенно расти в цене. 15 февраля он стоил 50 тыс. долларов, а 22 февраля – уже 58 тыс. долларов. После этого стремительный рост прервался, но ненадолго.

Сегодня главная криптовалюта мира подорожала почти на 4 тыс. долларов и перешагнула отметку в 60 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные платформы Coindesk. Если биткоину удастся закрепится на этом рубеже, то его рост в ближайшее время продолжится.

Подорожание биткоина также влияет на рост других криптовалют, например, Ethereum за сутки подорожал более чем на 6%, а за неделю – почти на 20%.