Состоится онлайн-конференция под названием «Ваш план Б: устойчивость бизнеса»

ООО AzInTelecom, действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, 14 апреля в 11:00 проведет онлайн-конференцию под названием Plan your B: Business Continuity («Ваш план Б: устойчивость бизнеса»).

Конференция, которая пройдет посредством цифровой платформы Microsoft Teams, будет охватывать такие актуальные темы, как «Устойчивость бизнеса — подход к устойчивости», «Общий взгляд на аварийное восстановление и управление облачными данными посредством Veeam», «Киберустойчивость в соответствии с новыми стандартами» и «10 шагов к устойчивости бизнеса».

Основная цель конференции — ознакомление с принципами устойчивости бизнеса и продвижение устойчивого подхода в целях защиты от потенциальных ошибок в деятельности государственных и частных учреждений в Азербайджане, снижения вероятности их возникновения и восстановления после возникших ошибок.

К участию в мероприятии приглашаются руководители государственных и частных структур, менеджеры по устойчивому развитию бизнеса, специалисты по управлению рисками. На онлайн-конференции наряду с представителями ООО AzInTelecom в качестве спикеров выступят руководящие лица DNV GL, Veeam Software и Palo Alto Networks.

Для участия в мероприятии, которое будет проходить на английском языке, можно зарегистрироваться до 10:00 14 апреля по этой ссылке.