Sony является лидером по поставкам беззеркальных камер по итогам 2020 года

Исследовательская компания Techno System Research опубликовала исследование по распределению рынка беззеркальных камер по итогам 2020 года.

По данным источника в 2020 году было произведено 5,65 млн. камер со сменными объективами: 3,26 млн. беззеркальных и 2,39 млн. зеркальных. При этом 75% поставок беззеркальных фотоаппаратов приходится всего на три компании.

Компания Sony отгрузила 1,15 млн. камер, Canon — 1,05 млн., Nikon — 0,25 млн. Другие производители, включая Fujifilm, Panasonic и OM Digital Solutions (бывшая Olympus) суммарно отгрузили 0,81 млн. беззеркальных камер.

Что касается зеркальных фотокамер, лидером является Canon с показателем 1,71 млн. штук. На втором месте находится Nikon с 0,65 млн. устройств.