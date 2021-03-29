29.03.2021

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Sony является лидером по поставкам беззеркальных камер по итогам 2020 года

Sony

Исследовательская компания Techno System Research опубликовала исследование по распределению рынка беззеркальных камер по итогам 2020 года.

По данным источника в 2020 году было произведено 5,65 млн. камер со сменными объективами: 3,26 млн. беззеркальных и 2,39 млн. зеркальных. При этом 75% поставок беззеркальных фотоаппаратов приходится всего на три компании.

Компания Sony отгрузила 1,15 млн. камер, Canon — 1,05 млн., Nikon — 0,25 млн. Другие производители, включая Fujifilm, Panasonic и OM Digital Solutions (бывшая Olympus) суммарно отгрузили 0,81 млн. беззеркальных камер.

Что касается зеркальных фотокамер, лидером является Canon с показателем 1,71 млн. штук. На втором месте находится Nikon с 0,65 млн. устройств.

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