Sony показала VR-контроллеры для PlayStation 5

Компания Sony работает над VR-гарнитурой нового поколения для консоли PlayStation 5. VR-шлем будет предлагать улучшенную обзорность и более высокое разрешение, а подключаться он будет при помощи одного кабеля. Релиз устройства в этом году не планируется.

Теперь Sony показала VR-контроллеры, которые будут использоваться вместе с гарнитурой. Большая часть технологий была позаимствована у контроллера DualSense, но есть также и нововведения. Они выполнены в форме сфер. Из элементов управления доступны адаптивные курки и различные кнопки. Также предусмотрен и виброотклик.

VR-контроллеры будут отслеживаться гарнитурой с помощью специального «кольца слежения» в нижней части девайсов. Также Sony оптимизировала систему тактильной обратной связи специально для этого форм-фактора.

Релиз VR-контроллеров, также, как и VR-гарнитуры нового поколения в этом году не планируется.