Softprom становится Hubspot Solutions Partner

Softprom — ведущий Value Added Distributor на рынках СНГ, Центральной и Восточной Европы, анонсировал о своем присоединении к HubSpot’s Solutions Partner Program .

HubSpot , интегрированная платформа для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, которая активно развивается вместе с сетью партнеров по всему миру, и помогает бизнесу более эффективно привлекать клиентов с помощью цифрового маркетинга.

HubSpot является лидером на рынке CRM для управления лидами и digital marketing, в 2020 году получила награду Gartner Peer Insights Customer Choice. Программа CRM HubSpot стала особенно популярной и широко используется в странах Восточной Европы. Softprom рассматривает страны СНГ и Восточную Европу как стратегический регион с высоким потенциалом для продаж HubSpot CRM SaaS сервисов, в том числе дополнения бесплатных редакций CRM HubSpot инструментами Marketing Hub, Sales Hub и Service Hub.

Solutions Partner Program — это экосистема экспертов, предлагающих услуги в области маркетинга, продаж, обслуживания клиентов, веб-дизайна, CRM и ИТ. Это глобальное сообщество, которое считает, что клиенты превыше всего и позволяет своим участникам предлагать широкий спектр сложных решений для всех потребностей клиентов.

За последний год компания Softprom расширила свой бизнес, внедрив inbound стратегии для привлечения, обслуживания и формирования лояльности клиентов. Компания стремится предвидеть потребности своих клиентов, расширять спектр предлагаемых решений и искать новые пути улучшения бизнеса, получая новые компетенции.

Softprom готов предложить пользователям: