Смартфоны OnePlus 9 Series получат камеры Hasselblad

Сегодня состоялась пресс-конференция OnePlus, на которой компания объявила о партнерстве со шведским производителем камер Hasselblad. Также было подтверждено, что 23 марта будут представлены смартфоны линейки OnePlus 9 Series.

Одной из главных особенностей серии будет камера от Hasselblad. Глава компании Пит Лау (Pete Lau) отметил, что «серия OnePlus 9 сделает большой шаг в возможностях камеры, предоставив пользователям премиальный, флагманский продукт».

Линейка OnePlus 9 получит «расширенную» калибровку цвета Natural Color Calibration with Hasselblad, совместную разработку двух компаний, которая обеспечит более точные, естественные цвета на фотографиях. Кроме того, появится новый режим Hasselblad Pro Mode, который позволяет настраивать ISO, фокус, время экспозиции и многое другое в новом пользовательском интерфейсе, а также использовать 12-битный формат RAW.

OnePlus заявила, что за последние три года вложила более 150 млн. долларов в разработку мобильных технологий обработки изображений. Помимо объявления о сотрудничестве Hasselblad, компания также анонсировала четыре технологии обработки изображений, включая сверхширокоугольную матричную камеру с углом обзора 140°, объектив произвольной формы, новую систему автофокуса и датчик IMX789, который поддерживает видеосъемку HDR в 4K при 120 к/с.