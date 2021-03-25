Смартфон Realme 8 Pro получил 108 Мп камеру

На онлайн мероприятии компания Realme представила бюджетные смартфоны серии Realme 8, включающей модели Realme 8 и Realme 8 Pro. Технические характеристики новых смартфонов не сильно изменились по сравнению с предшественниками. Более того, в новинках установлены дисплеи с частотой обновления 60 Hz, тогда как в линейке Realme 7 — 90 Hz экраны.

Realme 8 Pro стал первым смартфоном бренда с камерой на 108 Мп. Кроме того, он получил режимы съемки, которые недоступны ни на одном другом устройстве.

Смартфон оборудован 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, максимальной яркостью 1000 нит, частотой обновления 60 Hz и дискретизацией сенсора 180 Hz. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Аппаратная основа процессор Snapdragon 720G.

Основная камера включает датчик 108 Мп (Samsung HM2, f/1.88), позволяющий делать снимки в разрешении до 12000 х 9000 пикселей. Поддержка технологий ISOCELL Plus и Smart-ISO улучшает качество получаемых фото при ярком освещении, а технология биннинга пикселей 9-в-1 повышает яркость ночных кадров. Также есть ультраширокоугольный блок на 8 Мп (f/2.25), 2 Мп макромодуль (f/2.4) и 2 Мп датчик глубины (f/2.4). Как отмечает производитель, использование 108 Мп сенсора позволяет фотографировать с 3-кратным цифровым приближением, получая более качественные фото, чем при использовании телеобъективов таким же оптическим зумом. Realme 8 Pro стал первым в мире смартфоном с поддержкой съемки звездных таймлапсов. Он первым получил функцию записи видео с управлением перспективой. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.45).

Емкость аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт, позволяющей полностью восполнить заряд за 47 минут. На задней крышке есть специальное флуоресцентное покрытие, благодаря чему надпись и модуль камеры светятся в темноте.

Базовая модель Realme 8 внешне полностью повторяет Pro-версию. Характеристики дисплея те же. Используется процессор MediaTek Helio G95, а разрешение основной камеры составляет 64 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки, полностью восполняющей заряд за 65 минут.

В оснащение моделей входят Dual SIM, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, microSD и 3.5-мм аудиоразъем. Смартфоны работает под управлением управлением Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

Realme 8 Pro доступен в синей и черной расцветках корпуса, а также в ярко-желтой. Базовая модель Realme 8 – в серебристой и черной.

Стоимость смартфонов: