Смартфон iQOO Neo 5 5G: Snapdragon 870 и 120 Hz экран за 385 долларов

Бренд iQOO сегодня представил в Китае новый смартфон iQOO Neo 5 5G. Новинка оснащена 6,62-дюймовым AMOLED-экраном (производство Samsung) разрешением Full HD+ с частотой обновления изображения 120 Hz и пиковой яркостью 1300 кд/м2. Есть поддержка HDR10+.

Смартфон получил специальный встроенный процессор Pixelworks X5 Pro, благодаря которому при запуске игр с частотой 120 fps энергопотребление понижается на 30%, а температура — на 10 °C.

Аппаратная платформа iQOO Neo 5 — Qualcomm Snapdragon 870 (до 3,2 GHz). Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 12 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти – 128 или 256 Gb. Применяется жидкостная система охлаждения

Основная камера включает главный модуль на 48 Мп (Sony IMX598, OIS), 13 Мп ультраширокоугольный блок и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. В оснащение также входят Dual 5G, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 (aptX HD), GPS (L1+L5), GLONASS, порт USB Type-C и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. На смартфон установлена операционная система Android 11 с оболочкой OriginOS.

iQOO Neo 5 5G предлагается в черном, голубом и оранжевом цветах корпуса. Стоимость версии 8/128 Gb памяти составляет 385 долларов, модификация 8/256 Gb – 415 долларов, а вариант с 12/256 Gb будет предложен за 460 долларов. Продажи стартуют 22 марта 2021 года.