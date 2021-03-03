Сервис Microsoft Mesh позволяет делиться опытом в смешанной реальности

На ежегодной конференции Ignite 2021 компания Microsoft представила платформу для общения и совместной работы в смешанной реальности.

Новое решение Microsoft Mesh создает настоящее ощущение присутствия, стирая границы, и открывает новые возможности для совместной работы и использования в бизнесе:

«У людей создается впечатление, что они в одной комнате, даже когда они находятся на разных континентах. Пользователи могут взаимодействовать с 3D-контентом или друг с другом через приложения с поддержкой Mesh на любой платформе или устройстве. С помощью Mesh можно организовать так называемую «холопортацию», передавая фотореалистичное изображение в смешанной реальности, а также создавать виртуальные аватары, с помощью которых можно выражать эмоции».

Microsoft ожидает, что платформа также станет основой для формирования экосистемы приложений, которые будут использовать данную технологию.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Платформа Mesh станет доступна на различных устройствах, в том числе шлеме виртуальной реальности HoloLens 2. Превью приложения для HoloLens 2 уже доступно для желающих.

В будущем компания собирается интегрировать платформу Mesh с Microsoft Teams и Dynamics 365.