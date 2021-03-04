Samsung установила рекорд скорости передачи данных в сети 5G

Компания Samsung Electronics объявила, что побила рекорд в скорости передачи данных в сети 5G, достигнув 5,23 Гбит/с. Добиться этого показателя помогла новая технология сдвоенной работы оборудования базовых станций 5G и 4G — EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity).

Samsung призывает использовать все имеющиеся у операторов ресурсы для обеспечения максимального качества обслуживания абонентов.

Демонстрацию работы технологии EN-DC компания провела в своей лаборатории в Корее. В качестве стенда использовалось штатное оборудование Samsung в виде радиомодулей 4G, радиостанции 5G (Compact Macro) и общего ядра 4G/5G, а приемным устройством служил смартфон Samsung Galaxy S20+. В ходе эксперимента были объединены каналы 4G 40 MHz и 5G 800 MHz. Совместная работа протоколов позволила смартфону Samsung Galaxy S20+ установить соединение на скорости 5,23 Гбит/с, что, по словам компании, стало новым мировым рекордом.

Предыдущий рекорд в скорости связи Samsung установила в прошлом году, подняв скорость соединения до 4,3 Гбит/с, что почти в два раза больше, чем рекорд 2019 года.