Samsung проведет очередное мероприятие Unpacked 17 марта
Компания Samsung готовится провести еще одно мероприятие Galaxy Unpacked. Ожидается, что оно будет посвящено презентации смартфонов среднего уровня Galaxy A52 и A72.
Обычно устройствам среднего сегмента не уделяют большого внимания, но как сообщает ресурс The Verge, со ссылкой на имеющуюся информацию из своих источников, Samsung возлагает большие надежды на новые модели.
Если верить утечкам, Galaxy A52 5G будет получать ежемесячные обновления безопасности, что компания, как правило, предлагает для моделей более высокого класса. Обе модели будут выпускаться в вариантах как с поддержкой 4G, так и 5G.
Также, согласно утечкам, Galaxy A52 и Galaxy A72 будут оснащены экранами с частотой обновления до 120 Hz, процессорами Snapdragon 700-й серии, 64 Мп камерами и емкими аккумуляторами.
Мероприятие Galaxy Awesome Unpacked начнется 17 марта в 19:00 по бакинскому времени.