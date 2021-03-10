Samsung проведет очередное мероприятие Unpacked 17 марта

Компания Samsung готовится провести еще одно мероприятие Galaxy Unpacked. Ожидается, что оно будет посвящено презентации смартфонов среднего уровня Galaxy A52 и A72.

Обычно устройствам среднего сегмента не уделяют большого внимания, но как сообщает ресурс The Verge, со ссылкой на имеющуюся информацию из своих источников, Samsung возлагает большие надежды на новые модели.

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Если верить утечкам, Galaxy A52 5G будет получать ежемесячные обновления безопасности, что компания, как правило, предлагает для моделей более высокого класса. Обе модели будут выпускаться в вариантах как с поддержкой 4G, так и 5G.

Также, согласно утечкам, Galaxy A52 и Galaxy A72 будут оснащены экранами с частотой обновления до 120 Hz, процессорами Snapdragon 700-й серии, 64 Мп камерами и емкими аккумуляторами.

Мероприятие Galaxy Awesome Unpacked начнется 17 марта в 19:00 по бакинскому времени.