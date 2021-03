Samsung представила новые телевизоры линеек Micro LED и Neo QLED

Компания Samsung на онлайн-мероприятии представила модельный ряд телевизоров и мониторов 2021 года.

Micro LED

В 2018 году Samsung представил Micro LED-дисплей The Wall, который представлял из себя модульную конструкцию, позволяющую создавать экраны диагональю вплоть до 292 дюймов.

Устройства с подсветкой нового типа и функциями Smart TV с диагональю экрана 110 и 99 дюймов поступят в продажу уже в конце этого марта, а осенью на рынке появятся более компактные модели с 88- и 76-дюймовыми дисплеями. Одной из особенностей серии стала поддержка функции 4Vue (Quad View), которая позволяет разделить область экрана на части и просматривать контент из четырех источников одновременно.

Neo QLED

Телевизоры линейки Samsung Neo QLED получили новый фирменный процессор Neo Quantum и новые светодиоды Quantum Mini, которые занимают в 40 раз меньшую площадь. Они обеспечивают передачу глубокого черного цвета, яркую подсветку и расширяют возможности интеллектуальной технологии масштабирования.

Линейка Neo QLED поделена на две серии: 8K (QN800A и QN900A) и 4K (QN90A и QN85A). 8K-модели доступны с диагоналями 65-, 75- и 85 дюймов, их стоимость составляет от 5000 до 9000 долларов. 4K-версии предлагаются с диагоналями от 50 дюймов, стоимость – от 1600 до 5000 долларов. Телевизоры способны отображать картинку с частотой до 120 fps и временем отклика 5.8 мс.

Отметим, что Samsung является официальным партнером Xbox Series X в США и Канаде. Кроме того, в партнерстве с AMD производитель разработал первый телевизор с поддержкой технологии Freesync Premium Pro для ПК и консольных игр.

Обновлению подверглась линейка телевизоров The Frame, отличительной чертой которых является дизайн, стилизованный под картинную раму. В режиме ожидания они демонстрируют снимки и репродукции картин, выступая в роли предмета интерьера. The Frame получат больше вариантов лицевых панелей, кроме того, объем памяти устройств будет увеличен с 500 Mb до 6 Gb, что позволит хранить на них еще больше изображений в сверхвысоком разрешении. Также был представлен «уличный» телевизор The Terrace, защищенный от воды и пыли по стандарту IP55. Устройство доступно в размерах 55 и 65 дюймов, а летом на рынок выйдет 75-дюймовая модель.

В число других новинок Samsung вошли первый в отрасли тройной лазерный проектор с разрешением изображения 4K под названием The Premiere. Он способен проецировать картинку с расстояния всего в 5 дюймов (12.7 см). В конце этого года Samsung планирует выпустить раскладные экраны, оптимизированные для The Premiere. Компания показала универсальный монитор Samsung Smart Monitor, сочетающий в себе качества обычного дисплея и smart-телевизора. Устройство оснащено широким набором беспроводных интерфейсов: Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX и Apple AirPlay 2.

Для работы и учебы в домашних условиях компания представила 75-дюймовый интерактивный дисплей Samsung Flip.

На мероприятии также была представлена линейка саундбаров Q-серии с технологией Q-Symphony.

Модель Q950A является первым в отрасли устройством с 11.1.4-канальным звуком. Устройство поддерживает технологию Bass Boost и работу с популярными голосовыми помощниками.