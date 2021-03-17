Samsung представил смартфоны Galaxy A52, A52 5G и A72

На онлайн-мероприятии Galaxy Awesome Unpacked компания Samsung представила три модели смартфонов A-серии — A72, A52 и A52 5G.

В новинках среднего уровня компания впервые реализовала ряд технологий, доступных ранее только во флагманских моделях, такие как экран повышенной плавности, камера с оптическим зумом, защита от воды и стереодинамики.

Технические характеристики Samsung Galaxy A72:

Дисплей: плоский 6,7-дюймов, AMOLED, Full HD+, 90 Hz, стекло Gorilla Glass 5;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 720G;

Оперативная память: 6 или 8 Gb;

Флеш-память: 128 или 256 Gb, поддержка microSD;

Основная камера: 64 Мп (f/1.8, OIS), ультраширокоугольный блок 12 Мп (угол обзора 123°), 8 Мп телеобъектив (3-кратный оптический зум) и 5 Мп макрообъектив;

Фронтальная камера: 32 Мп;

Аккумулятор: 5000 мАч, 25 Вт проводная зарядка;

Оснащение: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C, аудиоразъем 3.5-мм, сканер отпечатков пальцев в экране, стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;

Защита от воды: IP67;

ОС: Android 11 с интерфейсом One UI 3;

Габариты: 165 х 77,4 х 8,4 мм, вес: 203 гр.

Поддержка быстрой 25-ваттной зарядки позволяет восполнить 50% за 30 минут. Смартфон поставляется с комплектным адаптером питания и кабелем USB Type-C. Производитель заявляет о возможности нахождения на глубине до одного метра в течение 30 минут.

Samsung Galaxy A52 4G внешне ничем не отличается от модели Galaxy A72. Среди технических отличий — дисплей с диагональю 6,5 дюйма, 5 Мп датчик глубины вместо телекамеры, наличие версии с 4 Gb оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Габариты составляют 159,9 х 75,1 х 8,4 мм, вес — 189 гр.

Модель Galaxy A52 5G использует процессор Snapdragon 750G, а дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Hz. В остальном смартфон полностью повторяет 4G-вариант.

Новинки доступны в четырех расцветках: белой, черной, голубой и фиолетовой.