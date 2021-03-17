Samsung представил смартфоны Galaxy A52, A52 5G и A72
На онлайн-мероприятии Galaxy Awesome Unpacked компания Samsung представила три модели смартфонов A-серии — A72, A52 и A52 5G.
В новинках среднего уровня компания впервые реализовала ряд технологий, доступных ранее только во флагманских моделях, такие как экран повышенной плавности, камера с оптическим зумом, защита от воды и стереодинамики.
Технические характеристики Samsung Galaxy A72:
- Дисплей: плоский 6,7-дюймов, AMOLED, Full HD+, 90 Hz, стекло Gorilla Glass 5;
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 720G;
- Оперативная память: 6 или 8 Gb;
- Флеш-память: 128 или 256 Gb, поддержка microSD;
- Основная камера: 64 Мп (f/1.8, OIS), ультраширокоугольный блок 12 Мп (угол обзора 123°), 8 Мп телеобъектив (3-кратный оптический зум) и 5 Мп макрообъектив;
- Фронтальная камера: 32 Мп;
- Аккумулятор: 5000 мАч, 25 Вт проводная зарядка;
- Оснащение: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C, аудиоразъем 3.5-мм, сканер отпечатков пальцев в экране, стереодинамики, поддержка Dolby Atmos;
- Защита от воды: IP67;
- ОС: Android 11 с интерфейсом One UI 3;
- Габариты: 165 х 77,4 х 8,4 мм, вес: 203 гр.
Поддержка быстрой 25-ваттной зарядки позволяет восполнить 50% за 30 минут. Смартфон поставляется с комплектным адаптером питания и кабелем USB Type-C. Производитель заявляет о возможности нахождения на глубине до одного метра в течение 30 минут.
Samsung Galaxy A52 4G внешне ничем не отличается от модели Galaxy A72. Среди технических отличий — дисплей с диагональю 6,5 дюйма, 5 Мп датчик глубины вместо телекамеры, наличие версии с 4 Gb оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Габариты составляют 159,9 х 75,1 х 8,4 мм, вес — 189 гр.
Модель Galaxy A52 5G использует процессор Snapdragon 750G, а дисплей поддерживает частоту обновления до 120 Hz. В остальном смартфон полностью повторяет 4G-вариант.
Новинки доступны в четырех расцветках: белой, черной, голубой и фиолетовой.