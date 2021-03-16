Samsung представил 34-дюймовый изогнутый 2K-монитор с частотой обновления 100 Hz

Компания Samsung Electronics представила 34-дюймовый изогнутый монитор с модельным номером S34A650.

Устройство оснащено VA-панелью с соотношением сторон 21:9 разрешением 3440 x 1440 пикселей и кривизной 1000R. Монитор поддерживает частоту обновления изображения 100 Hz. Контрастность составляет 4000:1. Компания отмечает поддержку 10-битной глубины цвета и технологию AMD FreeSync.

Доступны разъемы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и Ethernet, три порта USB 3.0 Type A и разъем USB-C, который поддерживает зарядку других устройств мощностью до 90 Вт.

Первой страной где доступна новинка стал Вьетнам, позже устройство появится в продаже в Европе. Стоимость монитора не сообщается.