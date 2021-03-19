С 20 апреля по 15 мая для владельцев PlayStation станет бесплатным полное издание Horizon Zero Dawn
Sony Interactive Entertainment в рамках инициативы Play At Home («Играйте дома»), которая направлена на удержание людей от выхода на улицу в период пандемии COVID-19, представила игры, которые станут бесплатными в течении ограниченного времени для пользователей PlayStation 4 и PlayStation 5.
С 26 марта будут доступны следующие игры независимых студий:
- Abzu;
- Enter the Gungeon;
- Rez Infinite;
- Subnautica;
- The Witness.
Также с 26 марта для владельцев гарнитуры PlayStation VR будут бесплатны следующие проекты:
- Astro Bot Rescue Mission;
- Moss;
- Thumper;
- Paper Beast.
Геймеры смогут добавить их к себе в библиотеку навсегда до 23 апреля.
С 20 апреля по 15 мая станет бесплатным ролевой постапокалиптический экшен Horizon Zero Dawn Complete Edition. Издание содержит дополнение The Frozen Wilds и многочисленные бонусы.