Redmi представил доступный офисный монитор с диагональю 27 дюймов

Бренд Redmi представил монитор, предназначенный для повседневной работы в офисе или дома. Устройство имеет кодовое обозначение RMMNT27NF.

Новинка получила IPS-матрицу размером 27 дюймов по диагонали с разрешением Full HD. Экран получил узкие рамки с трех сторон, благодаря чему панель может применяться в составе многомониторных конфигураций. Толщина панели в самой тонкой части составляет всего 7,5 мм.

Яркость составляет 300 кд/м2. Показатели типовой и динамической контрастности — 1000:1 и 1 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Время отклика равно 6 мс, частота обновления — 75 Hz. Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы D-Sub и HDMI. Кроме того, предусмотрено стандартное 3,5-мм аудиогнездо.

Подставка обеспечивает возможность регулировки угла наклона дисплея. Система Low Blue Light способствует снижению интенсивности синего цвета подсветки.

Монитор Redmi уже поступил в продажу по стоимости 120 долларов.