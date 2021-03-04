Redmi Note 10: AMOLED-экран, Snapdragon 678 и аккумулятор 5000 мА•ч за 165 долларов

Бренд Redmi сегодня представил доступный смартфон Redmi Note 10. Аппарат получил 6,43-дюймовый AMOLED-экран Full HD+ с частотой обновления 120 Hz и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 678, который объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 GHz и графический ускоритель Adreno 612. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, вместимость накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера включает датчики на 48 Мп Sony IMX582, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (118 градусов), 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера разрешением 13 Мп размещена в отверстии по центру экрана. При этом диаметр отверстия составляет всего 3,54 мм.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает 33-ваттную подзарядку. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB Type-C, слот microSD, 3,5-мм аудиогнездо, боковой сканер отпечатков пальцев и стереофонические динамики. Габариты составляют 160,46 × 74,5 × 8,3 мм, вес — 178,8 гр. Поддерживается работа в сетях 4G/LTE. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 12.

Redmi Note 10 будет предложен в белом, зеленом и черном корпусах. Стоимость смартфона в версии 4/64 Gb памяти составляет 165 долларов. Модификация 6/128 Gb памяти будет предложена покупателям за 190 долларов. Продажи стартуют 16 марта.