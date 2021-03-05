Realme C21: Helio G35, тройная камера и аккумулятор 5000 мА•ч за 120 долларов

Компания Realme представила бюджетный смартфон Realme C21. Аппарат оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+.

Смартфон построен на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 GHz и графической системой IMG PowerVR GE8320. Объем оперативной памяти составляет 3 Gb, вместимость встроенной флеш-памяти – 32 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Основная камера включает 13 Мп сенсор, 2 Мп макромодуль и 2 Мп датчик для измерения глубины сцены. В каплевидном вырезе в верхней части экрана размещена 5 Мп селфи камера.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч поддерживает 10-Вт зарядку через порт microUSB. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5, поддержка 4G VoLTE и аудиоразъем 3,5 мм. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели. На смартфон установлена оболочка Realme UI на основе Android 10.

Realme C21 предлагается по цене ориентировочно 120 долларов в черном и синем цветах корпуса.