Разработчики TikTok планируют создать собственный аналог Clubhouse
Компания ByteDance (владельцы TikTok) планирует создать собственный аналог Clubhouse, об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники. Подробностей об особенностях планируемого сервиса пока не сообщается.
С момента блокировки Clubhouse на территории Китая в феврале, многие разработчики из Поднебесной стали создавать свои версии приложения. Компания Xiaomi на прошлой неделе обновила свое приложение Mi Talk, добавив вход по приглашениям и переориентировав его на профессионалов. Другая китайская компания Inke Ltd, известная в стране своими платформами для онлайн-трансляций, тоже попыталась запустить аналогичное приложение Duihuaba.
Аналог Clubhouse от ByteDance, как и все другие приложения, будет подчиняться местным правилам по обработке персональных данных. Скорее всего, в первое время приложение будет ориентировано исключительно на Китай.