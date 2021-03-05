05.03.2021

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Razer представила smart-очки Anzu со встроенными динамиками, защитой глаз и Bluetooth 5.1

Razer Anzu

Компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, анонсировала свои первые smart-очки Anzu.

Razer Anzu

Очки предлагаются в двух вариантах исполнения (с линзами разной формы) и двух размерах. Вес в зависимости от модификации составляет от 43 до 48 гр. В комплекте идут два набора линз: прозрачные, которые блокируют 35% вредного синего света, и солнцезащитные, предлагающие 99% защиту от ультрафиолетового излучения.

Кроме того, очки Anzu выполняют функции наушников открытого типа. Razer использовала систему полностью раздельных динамиков, которые оборудованы 16 мм драйверами. Управлять воспроизведением музыки можно при помощи сенсорных панелей. Доступно переключение треков, приема/отклонения голосовых вызовов, запуск голосового ассистента и т.д.

Время автономной работы на одной подзарядке аккумулятора превышает пять часов. Коннекторов для зарядки у очков два — на каждой из дужек по одному. Есть поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.1: заявленная задержка при передаче сигнала составляет 60 мс. Очки защищены от влаги по стандарту IPX4.

Smart-очки Razer Anzu уже доступны для заказа по стоимости 199,99 долларов.

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