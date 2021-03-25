Qualcomm Snapdragon 780G: 5-нм процессор для 5G-смартфонов среднего класса

Компания Qualcomm официально анонсировала процессор Snapdragon 780G для 5G-смартфонов среднего уровня. В ходе презентации был назвал и первый смартфон, который получит этот процессор — Xiaomi Mi 11 Lite 5G, премьера которого состоится 29 марта.

Snapdragon 780G изготавливается по 5-нанометровой технологии. Конфигурация включает два высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 GHz и шесть энергоэффективных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 1,8 GHz. В состав графического узла входит ускоритель Adreno 642, который получил поддержку технологии Snapdragon Elite Gaming и возможность обновления драйверов.

Также в состав чипа входит модем Snapdragon X53, способный продемонстрировать максимальную скорость загрузки в 3,3 Гбит/с и поддерживающий два типа сетей 5G (SA/NSA).

Движок Qualcomm AI Engine шестого поколения призван значительно расширить геймерские возможности нового чипа. Изделие получило процессор обработки изображений Spectra 570. Он обеспечивает возможность получения изображений одновременно от трех камер и вести запись 4K-видео с HDR и HDR10+. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Коммерческие устройства на базе процессора Qualcomm Snapdragon 780G появятся в следующем квартале.