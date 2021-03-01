Программное обеспечение сетевых систем хранения компании QNAP Systems

Цикл публикаций, посвященных широкому спектру решений компании QNAP Systems, мы начнем с обзора бесплатного программного обеспечения, которым комплектуются сетевые системы хранения этого производителя. Оно существенно расширяет функциональность NAS-устройств, что, в свою очередь, помогает партнерам предлагать своим заказчикам целый спектр сервисов в одной СХД от QNAP.

Среди рассмотренных в данном материале функций особое внимание стоит уделить программно-определяемому Over-Provisioning. Если коротко, данная функция не только позволяет протестировать примерные скорости последовательных операций записи и чтения данных и ожидаемые IOPS. Она также предоставляет возможность системному администратору указывать уровень Over-provisioning в процентном соотношении для обеспечения гарантированно высокой производительности сервера.

Следует также иметь в виду, что современная сетевая СХД предлагает возможность использовать это устройство не только для надежного хранения информации, но также решать такие важные задачи, как создание резервных копий как облачных сервисов Google Workspace и Microsoft 365, так и виртуальных машин VMware и Microsoft Hyper-V. Так же поговорим о создании мгновенных снимков: в каких QNAP NAS доступна эта функциональность и для чего, в основном, ее используют. Так же мы подобрали самые подходящие модели QNAP NAS под каждую из описанных бизнес задач — создание резервных копий облачных сервисов, мгновенных снимков и резервных копий виртуальных машин.

Программно-определяемый Over—provisioning

Программно определяемый Over-provisioning (OP) — это совершенно новая разработка, позволяющая продлить жизненный цикл SSD и обеспечить гарантированную производительность на протяжении долгого времени. Даже в СХД для малого бизнеса имеется функциональность для тестирования OP устанавливаемых SSD и определения оптимального значения этого параметра (в %) для качественной работы сервисов.

На приведенных иллюстрациях можно познакомиться с примерами статистических данных, которые предлагает приложение QNAP SSD Profiling Tool — показатели IOPS, время записи файла в зависимости от установленного OP, расчет подходящего OP.

В зависимости от того, для выполнения каких основных задач планируется использовать NAS, приложение QNAP предлагает различные решения по оптимизации хранения данных и увеличению производительности. Среди рекомендаций — такие инструменты, как многоуровневое хранение (функция Qtier), SSD-кэширование, RAID и Extra OP.

Создание резервных копий Google Workspace и Microsoft 365

В последнее время большую популярность получило разработанное QNAP бесплатное программное обеспечение Boxafe для создания резервных копий Google Workspace (Gmail, Google Drive, контакты, календарь) и Microsoft 365 (Outlook, OneDrive, контакты, календарь).

Согласно глобальным трендам, предприятия все больше денег тратят на SaaS-решения. И при всем удобстве их использования, они все же уязвимы от потери информации и ограничений на восстановления данных. Более того, Google и Microsoft задали ограничения срока, в течение которого эти платформы будут хранить удаленные письма, события в календаре и контактные данные. А преимуществом Boxafe является возможность настроить процесс безопасного и регулярного создания резервных копий всех выше упомянутых важных данных.

Для решения этой задачи рекомендованы модели:

Home, SOHO — TS-453D-8G. Модель на базе четырехядерного процессора и оснащенного интер-фейсом 2.5GbE. Это настольный NAS для профессионалов с поддержкой PCIe-расширения для работы с 10 Gbps или M.2 SSD для ускорения приложений.

Приобрести TS-453D-8G можно за 1,499 AZN.

Малый/средний бизнес — TS-h973AX-32G. Настольный NAS на базе четырехядерного процессора с 9 отсеками. Модель работает под управлением ОС QuTS hero с ZFS. В ней поддерживаются U.2 NVMe SSD и подключение посредством 10 / 2.5 GbE.

NAS TS-h973AX-32G стоит 2,499 AZN.

Большие предприятия — TVS-h1688X-W1250-32G. Это настольный NAS на платформе Intel Xeon W под управлением ОС QuTS hero с ZFS. Решение оптимизировано для взаимодействия с использованием соединений Thunderbolt 3, а также для виртуальных машин посредством 10GbE. Для этого NAS рекомендуется двухпортовая карта расширения QXP-T32P для работы с интерфейсом Thunderbolt 3.

Решение TVS-h1688X-W1250-32G + QXP-T32P обойдется в 7,899 AZN.

Создание резервных копий виртуальных машин

Для решения этой задачи QNAP предлагает собственную разработку Hyper Data Protector, позволяющую создание резервных копий виртуальных машин VMware и Hyper-V. Оно также использует технологию дедупликации QuDedup для эффективной записи и хранения только новых данных, что помогает экономить до 80% пространства. Стоит отметить, что применение Hyper Data Protector не требует лицензирования и каких-либо дополнительных затрат на аппаратное оборудование.

Рекомендованные QNAP NAS для создания резервных копий ВМ:

Home, SOHO — TS-653D-8G. Это NAS на базе четырехядерного процессора с интерфейсом 2.5GbE, в нем поддерживается PCIe-расширение для работы с 10 Gbps или M.2 SSD.

Цена TS-653D-8G — 1,699 AZN.

Малый/средний бизнес — TVS-872XT. Модель построена на чипах Intel Core i5-8400T с интерфейсами 10GbE и Thunderbolt 3, а также слотами PCIe для M.2 NVMe SSD.

Приобрести TVS-872XT-i5-16G можно за 4,599 AZN. (гарантия 2 года).

Большие предприятия — TS-1886XU-RP. Данный NAS на платформе Intel Xeon D оснащен 12 отсеками для 3.5-дюймовых накопителей и 6 слотами для SSD. В наличии порты 10GbE SFP+ SmartNIC и возможность использования адаптеров 10 / 25 / 40 GbE.

NAS TS-1886XU-RP-D1622-8G стоит 6,999 AZN.

TS-h1283XU-RP. Платформа Intel Xeon E с двумя портами 10GbE (RJ45) и поддержкой адаптеров расширения 10 /25 /40 GbE. Этот NAS работает под управлением ОС QuTS hero с ZFS.

Модель TS-1283XU-RP-E2124-8G доступна по цене 8,999 AZN.

Создание мгновенных снимков

Функция создания мгновенных снимков доступна даже в самых младших моделях QNAP NAS для домашнего использования. Она входит в стандартный набор приложений сетевых хранилищ производителя на базе процессоров с архитектурой x86 и ARM и с минимальным объемом ОЗУ 1ГБ. Основное ее предназначение — управление версиями файлов и защита от вирусов-вымогателей.

Отличие снимков от резервных копий заключается в том, что вместо копирования всего блока данных, функция создания снимков как бы «замораживает» этот блок от последующих изменений. Когда данные в источнике изменены, на сервере QNAP используется ранее сохраненный блок, к которому система добавляет новый блок с изменениями. Это позволяет решить две основные задачи: защитить локальные данные и управлять версиями файлов.

Также стоит отметить, что снимки создаются на базе системы ext4, что подразумевает хранение снимков не на уровне файловой системы. Это, в свою очередь, защищает информацию от случайных изменений или удалений, а также от вирусов-вымогателей (англ. ransomware).

Рекомендованные модели:

Home, SOHO — TS-431XeU-8G. Настольный NAS с поддержкой 1024 мгновенных снимков базируется на четырехъядерном процессоре с тактовой частотой 1.7GHz и оснащен интерфейсом 10GbE.

Цена TS-431XeU-8G — 1,599 AZN.

Малый бизнес — TS-1232PXU-RP-16G. Стоечный NAS с поддержкой 1024 мгновенных снимков на аппаратной платформе с четырехъядерным чипом с тактовой частотой 1.7 ГГц, оснащенный портами 10GbE SFP+ и 2.5GbE, а также с резервным источником питания.

Модель TS-1232PXU-RP-16G доступна по цене 3,499 AZN.

Большие предприятия — TS-h2483XU-RP-E2236-128G. Стоечный NAS с поддержкой 65535 мгновенных снимков. Базируется на процессоре Intel Xeon E и располагает резервным блоком питания. Его ZFS СХД позволяет выполнять на лету функции дедупликации, сжатия и уплотнения. Модель работает под управлением ОС QuTS hero.

Решение TS-h2483XU-RP-E2236-128G обойдется в 1,799 AZN.

Устройства сопровождаются гарантией на 3 года (за исключением TVS-872XT-i5-16G). При этом сервисное обслуживание может быть расширено за отдельную плату до 5 лет.