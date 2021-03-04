Представлены смартфоны среднего уровня Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max

Помимо базовой версии бренд Redmi сегодня представил смартфоны среднего уровня Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max.

Новинки оснащены 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Hz и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Частота отклика сенсорного слоя — 240 Hz. Пиковая яркость достигает значения 1200 кд/м2. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

Смартфоны построены на процессоре Snapdragon 732G с восемью ядрами, ускорителем Adreno 618 и модемом 4G. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, вместимость накопителя – 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками. У модели Redmi Note 10 Pro задействованы 64 Мп основной датчик Samsung ISOCELL GW3, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой (120 градусов), 5 Мп макромодуль и 2 Мп сенсор глубины. Redmi Note 10 Pro Max вместо основного датчика на 64 Мп получил 108 Мп сенсор Samsung HM2. В небольшом отверстии по центру в верхней области экрана расположена фронтальная камера разрешением 16 Мп.

За питание отвечает аккумулятор на 5020 мА·ч с поддержкой 33-ваттной подзарядки. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, порт USB Type-C, слот microSD, 3,5-мм гнездо для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, инфракрасный приемопередатчик и стереофонические динамики. Используется операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 12.

Стоимость смартфонов Redmi Note 10 Pro/Note 10 Pro Max:

6/64 Gb памяти – 220/260 долларов;

6/128 Gb памяти — 235/275 долларов;

8/128 Gb памяти — 260/300 долларов.

Новинки доступны в трех цветах корпуса: бронзовом, голубом и черном. Redmi Note 10 Pro поступит в продажу 17 марта, модель Redmi Note10 Pro Max – 18 марта.