Представлены смартфоны Xiaomi Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro – 144 Hz экран, кастомный SSD и 120 Вт зарядка

Компания Xiaomi сегодня официально представила игровой смартфон Black Shark 4 и его более производительную модификацию Black Shark 4 Pro.

Устройства оснащены высококачественным дисплеем E4 AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и поддержкой HDR 10+. Максимальное значение яркости — 1300 кд/м2. Частота обновления достигает 144 Hz, а частота опроса сенсорного слоя — 720 Hz, что обеспечивает мгновенную реакцию на касания. Обеспечивается 111% охват цветового пространства DCI-P3. Применяются технологии DC Dimming (устраняет мерцание экрана на минимальной яркости) и MEMC (для динамической компенсации качества изображения на дисплее).

Базовая версия Black Shark 4 использует процессор Snapdragon 870, а в модели Black Shark 4 Pro применяется более мощный чип Snapdragon 888. Black Shark 4 получил оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. Pro-версия оснащена так же памятью LPDDR5, а в качестве хранилища используется гибридный накопитель с UFS 3.1 и кастомный SSD, благодаря чему скорость чтения увеличена на 55%, а записи — на 69%. Xiaomi обещает более быструю установку игр и передачу данных. Смартфоны получили основательно переработанную систему охлаждения.

Основная камера тройная: блок с 48 Мп сенсором с максимальной диафрагмой f/1,79 (64 Мп у Black Shark 4 Pro), 8 Мп модуль с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 5 Мп макрокамера. Во фронтальной части установлена 20 Мп камера (f/2,45).

Оба смартфона оснащены аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 120 Вт. Производитель обещает зарядку до 50% всего за 5 минут и 100% менее чем за 15 минут. Независимо от версии, соответствующий адаптер питания на 6 А поставляется в комплекте.

Особенностью смартфонов стали выдвижные кнопки-триггеры на правой грани. Использовать их можно не только для более удобного управления в играх, но и для быстрого доступа к разным настраиваемым функциям.

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Black Shark 4 поддерживает Wi-Fi 6, а Black Shark 4 Pro – Wi-Fi 6E. Есть Bluetooth 5.2, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и контроллер NFC. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Особенность Pro-версии — светодиодная подсветка на тыльной крышке. Смартфоны работают под управлением Android 11 с интерфейсом Joy UI 12.5.

Стоимость Xiaomi Black Shark 4:

6/128 Gb – 384 доллара;

8/128 Gb – 414 долларов;

12/128 Gb – 460 долларов;

12/256 Gb – 507 долларов.

Стоимость Xiaomi Black Shark 4 Pro: