Представлены smart-часы Huawei Watch Fit Elegant

Компания Huawei представила smart-часы Watch Fit Elegant – это немного измененная версия модели Watch Fit, представленной прошлым летом. Отличия часов заключаются в материалах корпуса и расцветках. Если корпус обычной версии выполнен из поликарбоната, то Elegant – из полированной нержавеющей стали.

Watch Fit Elegant доступны в двух расцветках: Frosty White (с золотыми вставками) и Midnight Black (с серебряной пряжкой и рамкой). Покупатели получат мягкий ремешок из фторэластомера, который более устойчив к различным повреждениям, чем обычный силиконовый ремешок входящий в базовую комплектацию Watch Fit.

Технические характеристики новой модели остались прежними. Watch Fit Elegant оснащены прямоугольным 1,64-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 456 х 280 пикселей и имеют сбоку одну кнопку. Установлен процессор Kirin A1. Аккумулятора хватает на 7-10 дней использования без подзарядки. Устройство оснащено модулем GPS, датчиком круглосуточного мониторинга сердечного ритма и датчиком определения уровня кислорода в крови (SpO2). Часы поддерживают 96 режимов тренировок, отслеживание менструального цикла, а также Huawei TruSleep 2.0 для отслеживания сна. Заявлена влагозащита согласно рейтинга 5 ATM. Гаджет работает под управлением операционной системы Huawei Lite.

Huawei Watch Fit Elegant поступят в продажу в Великобритании 26 марта и будут предложены покупателям за 110 фунтов стерлингов.