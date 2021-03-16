Представлены серверные процессоры AMD Epyc 7003

Компания AMD официально представила серверные процессоры Epyc нового поколения 7003 на базе архитектуры Zen 3 (общее название всей линейки — Milan). В семейство вошло 19 моделей.

7-нм процессоры имеют до 64 ядер/128 потоков, до 256 Mb кеш-памяти третьего уровня, а также поддержку восьмиканального режима работы оперативной памяти DDR4-3200. Пиковый тепловой пакет (TDP) старшей модели серии составляет 280 Вт.

Поддерживается 128 линий интерфейса PCIe 3.0 или PCIe 4.0 (162 линии в двухпроцессорных конфигурациях) и до 8 каналов оперативной памяти DDR4-3200 MHz. Также заявлена поддержка 256-разрядных инструкций AVX2. Новинки совместимы с системными платами и серверными платформами Epyc второго поколения, но для их поддержки потребуется обновить BIOS. Как и предыдущее поколение фирменных процессоров, представители серии EPYC 7003 получили поддержку технологии безопасности AMD Infinity Guard.

Характеристики и цены линейки Epyc 7003:

AMD сравнила производительность новинок с аналогами Intel — даже 32-ядерные Epyc 7003 превосходят 28-ядерный Xeon Gold 6258R по части одноядерной и общей производительности. То же самое касается сравнения 16-ядерного Epyc 7003 и 16-ядерного Xeon Silver 4216. 64-ядерный Epyc 7763 обходит 28-ядерный Xeon Gold 6258R на 106% в тестах SPEC FP и SPEC INT. А в бизнес-приложениях Epyc 7763 превосходит 28-ядерный Xeon Platinum 8280 на 117%.

Партнеры компании, включая AWS, Cisco, Dell Technologies, Google Cloud, HPE, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, Supermicro, уже выразили заинтересованность в использовании новых процессоров в своих решениях в ближайшем будущем.