Представлены процессоры Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S)

Компания Intel представила процессоры Core 11-го поколения для настольных компьютеров, известные под кодовым именем Rocket Lake-S.

Главное нововведение – это новая микроархитектура процессорных ядер Cypress Cove. Эта родственная с Sunny Cove архитектура, которая выполнена по 14-нм техпроцессу, но способна обеспечить прирост IPC на 19 % относительно предшественников.

Кроме того, новое графическое ядро Intel UHD с архитектурой Xe обеспечивает прирост производительности встроенных графических процессоров – до 50%. Вместе с этим новая графика получила поддержку дополнительных медиаформатов 10-бит AV1 и 12-бит HEVC, а также способность работы с HDMI 2.0. Новинки обеспечивают прирост производительности в задачах глубокого обучения (deep learning) за счет фирменного инструмента Intel Deep Learning Boost и поддержки инструкций Vector Neural Network.

Rocket Lake-S поддерживают оперативную память DDR4-3200 MHz и 20 линий интерфейса PCIe 4.0, что позволит подключать к CPU не только графическую карту, но и NVMe-накопитель (в платах на чипсетах 500-й серии). Также реализована поддержка технологии Resizable BAR, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.

Новые процессоры быстрее прежних в играх. Core i9-11900K обходит Core i9-10900K в таких играх, как Gears 5, Grid 2019, Microsoft Flight Simulator и Total War: Three Kingdoms на 8-14%. Согласно данным в этих же играх Core i9-11900K быстрее Ryzen 9 5900X, но его превосходство уже чуть меньше – 3-11%.

На данное время в линейке Rocket Lake-S 19 моделей с TDP от 35 до 125 Вт, 6-8 ядрами и частотой до 5,3 GHz.

Характеристики и рекомендованные цены:

Продажи процессоров Intel Core 11-го поколения начнутся 30 марта.