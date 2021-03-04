Представлены Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro: экран 165 Hz, Snapdragon 888 с вентилятором и 18 Gb ОЗУ

Китайская компания Nubia Technology представила новую серию игровых смартфонов Nubia Red Magic 6. Устройства позиционируются как первые в мире смартфоны с экранами частотой обновления изображения 165 Hz.

В линейку вошли базовая модель Red Magic 6 и более дорогая модификация Red Magic 6 Pro, которая по словам производителя на сегодняшний день является самым мощным смартфоном на мировом рынке.

Red Magic 6 и 6 Pro оснащены 6,8-дюймовыми AMOLED-дисплеями разрешением Full HD+ и частотой обновления до 165 Hz. Когда на экране нет динамического контента, частота опускается до 30 Hz, при перелистывании меню и в приложениях она повышается до 120 Hz, а в поддерживаемых играх составляет 165 Hz. Частота отклика сенсорного слоя составляет до 360 Hz при нескольких одновременных прикосновениях и 500 Hz при касании в одной точке. Предусмотрены сенсорные курки на боковой грани с частотой отклика 400 Hz.

В основе новинок лежит процессор Snapdragon 888 с восемью ядрами (до 2,84 GHz), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Применена система активного охлаждения с медными радиаторами и небольшим вентилятором для охлаждения внутренних компонентов, который работает на скорости до 18000 RPM (в модели Pro — до 20000 RPM). Объем оперативной памяти LPDDR5 впервые достигает 18 Gb. Вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 — до 512 Gb.

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Основная камера тройная, включает датчики 64 Мп, 8 Мп блок с широкоугольной оптикой и 2 Мп макромодуль. Фронтальная камера разрешением 8 Мп.

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Модель Red Magic 6 оснащена аккумулятором на 5050 мА·ч с поддержкой 65-ваттной подзарядки. Версия Red Magic 6 Pro получила батарею на 4500 мА·ч со 120-ваттной подзарядкой, которая позволяет восполнить заряд от 0 до 50% всего за 5 минут.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, 3,5 мм аудиоразъем и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран. Габариты составляют 169 x 77.09 x 9.7 мм, вес — 220 гр. Использована операционная система Red Magic OS 4 на базе Android 11.

Стоимость Red Magic 6:

Red Magic 6 — 8/128 Gb памяти — 588 долларов;

Red Magic 6 — 12/128 Gb памяти — 634 доллара;

Red Magic 6 — 12/256 Gb памяти — 680 долларов.

Стоимость Red Magic 6 Pro:

Red Magic 6 Pro — 12/128 Gb памяти — 680 долларов;

Red Magic 6 Pro — 12/256 Gb памяти — 741 доллар;

Red Magic 6 Pro — 16/256 Gb памяти — 819 долларов.

Red Magic 6 Pro Special Edition (прозрачная задняя панель) 16/256 Gb — 865 долларов;

Red Magic 6 Pro Special Edition (прозрачная задняя панель) 18/512 Gb — 1020 долларов.

Смартфоны Nubia Red Magic 6 и 6 Pro поступят в продажу в Китае 11 марта, прием предварительных заказов откроется сегодня.