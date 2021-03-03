Представлены флагманские смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro

Компания Meizu сегодня официально представила флагманские смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Обе модели получили одинаковый экран и процессор, а основные различия – размер аппаратов и набор камер.

Meizu 18 оснащен 6,23-дюймовым дисплеем S-AMOLED E4 формата QHD+, частотой обновления 120 Hz, частотой опроса сенсорного слоя 240 Hz и пиковой яркостью 1300 кд/м2. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+.

Тройная основная камера представлена датчиками 64 Мп Sony IMX682 (f/1.6), 16 Мп модулем с широкоугольной оптикой и 8 Мп телефотоблоком. В отверстии по центру в верхней области экрана установлена 20 Мп селфи-камера. За питание отвечает аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с поддержкой 36-ваттной подзарядки. Габариты — 152,4 x 69,2 x 8,18 мм, вес — 162 гр.

Meizu 18 Pro – это улучшенная версия базовой модели. Смартфон оборудован 6,7-дюймовым экраном. Характеристики панели те же, что и в Meizu 18.

В основную камеру вошли четыре датчика: 50 Мп Samsung GN1 (f/1.9), блок с 32 Мп сенсором Sony IMX616 и широкоугольной оптикой (130 градусов), 8 Мп сенсор с трехкратным зумом и сенсор 3D ToF. Фронтальная камера разрешением 44 Мп. Аккумуляторная батарея на 4500 мА·ч поддерживает 40-ваттную подзарядку. Габариты составляют 162,5 х 73 х 8,1 мм, вес — 189 гр.

Обе модели оснащены восьмиядерным процессором Snapdragon 888 (до 2,84 GHz), графическим ускорителем Adreno 660 и модемом 5G. Объем оперативной памяти LPDDR5 достигает 12 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 3.1 – до 256 Gb. В оснащение смартфонов входят адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, контроллер NFC и порт USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен в области экрана. Аппараты функционируют под управлением операционной системы Android 11 с фирменной надстройкой Flyme 9.

Стоимость смартфонов Meizu 18/Meizu 18 Pro:

8/128 Gb памяти — 680/770 долларов;

8/256 Gb памяти – 710/850 долларов;

12/256 Gb памяти — 770/930 долларов.

Устройства уже доступны для заказа.