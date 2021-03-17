Представлены доступные телевизоры Redmi Smart TV X: 4K, Dolby Vision и Android TV 10

Представлена обновленная линейка телевизоров Redmi Smart TV X — модели с диагональю дисплея 50, 55 и 65 дюймов.

Новинки оснащены 4K-матрицами с частотой обновления 60 Hz. Заявлено 92% охвата цветовой гаммы DCI-P3. Телевизоры поддерживают расширенный динамический диапазон HDR10+, HLG и Dolby Vision.

Кроме того, в устройствах реализована технология Xiaomi Reality Flow — аналог MEMC, который позволяет отображать в 60 к/с контент, снятый с частотой 24 или 30 к/с. Телевизоры оснащены двумя динамиками мощностью по 15 Вт. Заявлена поддержка DTS Virtual X и Dolby Audio.

Redmi Smart TV X построены на четырехъядерной платформе MediaTek MT9611, которая используется в серии Mi QLED TV. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, встроенной флеш-памяти – 16 Gb. Есть двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, а также порты HDMI 2.1 с поддержкой e-ARC. Устройства используют последнюю версию платформы Xiaomi PatchWall вместе с Android TV 10.

Стоимость 50-дюймовой модели составляет 450 долларов, 55-дюймовой — 537 долларов, 65-дюймовой – 800 долларов.

Redmi Smart TV X поступят в продажу 26 марта.