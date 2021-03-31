Представлена новая архитектура Arm v9

Компания ARM представила архитектуру Arm v9, которая обеспечит 30% прироста производительности по сравнению с актуальной Arm v8 и новые функции, реализованные на аппаратном уровне. Кроме того, дополнительный прирост должна обеспечить методология проектирования Arm Total Compute, основанная на «целенаправленной оптимизации оборудования и программного обеспечения на системном уровне».

По словам разработчика, архитектура Arm v9 является «ответом на глобальный спрос на повсеместную специализированную обработку с повышенной безопасностью и искусственным интеллектом». Arm V9 получит набор инструкций для искусственного интеллекта SVE2, который обеспечит расширенные возможности машинного обучения и цифровой обработки сигналов в широком спектре приложений

Процессоры на базе новой архитектуры получат поддержку Realms — аппаратного контейнера, разработанного для защиты виртуальных машин и приложений. Он сможет обеспечить абсолютную изоляцию каждой виртуальной машины и каждого отдельного приложения друг от друга. Realms будет защищать данные, даже если операционная система смартфона будет скомпрометирована.

Архитектура Arm v9 дебютирует в ядре Matterhorn, которое станет преемником прошлогодних Cortex-X1 и Cortex-A78. В следующем году его сменит ядро Makalu. Первые чипы на базе новой архитектуры, по словам ARM, будут выпущены уже в этом году. Компания MediaTek уже заявила, что к концу текущего года запустит свои первые чипы на базе Arm v9.